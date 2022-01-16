Иксанова и Горбунов выиграли пасьюты на 4-м этапе Кубка России по лыжным гонкам

В Малиновке завершился четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам. Спортсмены выступили в пасьютах на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно. Стартовый гандикап был сформирован по итогам спринта и разделки.

У женщин победительницей стала Алия Иксанова, у мужчин – Иван Горбунов.

Женщины, 10 км.

1. Алия Иксанова (Татарстан) – 30.19,7.

2. Алиса Жамбалова (Бурятия) – отставание 19,5 секунды.

3. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +52,2.

4. Анастасия Игнатьева (Ханты-Мансийский АО) +1.13,9.

5. Анастасия Доценко (Татарстан) +1.35,2.

6. Лариса Рясина (Татарстан) +1.36,0.

Мужчины, 15 км.

1. Иван Горбунов (Красноярский край) — 38.39,4.

2. Андрей Феллер (Татарстан) – отставание 0,3 секунды.

3. Савелий Коростелев (Пермский край) +0,5.

4. Александр Ившин (Удмуртия) +43,0.

5. Максим Зубцов (Мурманская область) +46,0.

6. Никита Денисов (Алтайский край) +57,1.