Определен состав олимпийской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина

Тренерский штаб сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина определился с составом команды на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

В состав мужской сборной России вошли Евгений Климов, Илья Маньков, Данил Садреев и Роман Трофимов. Женская команда будет представлена Ириной Аввакумовой, Александрой Кустовой, Ирмой Махиней и Софьей Тихоновой, сообщает официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут в Чжанцзякоу с 5 по 14 февраля 2022 года в Центре прыжков с трамплина Гуяншу. В рамках состязаний разыгрывается пять комплектов наград — три у мужчин, один у женщин и один в смешанной дисциплине. В июле 2018 года Международный олимпийский комитет официально добавил в олимпийскую программу прыжков с трамплина соревнования смешанных команд.