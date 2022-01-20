Тренер сборной России назвал дату прилёта лыжников на Олимпиаду-2022 в Пекин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда лыжники, вошедшие в состав олимпийской сборной, прилетят в Пекин, где пройдут зимние Олимпийские игры.
«Мы прилетим в Пекин 30 января утром. Что касается начала тренировок, то мы будем действовать исходя из того, насколько тяжёлым будет перелёт. Сейчас планируем, что первая тренировка, скорее всего, состоится 31 января. Но я не исключаю, что можем выйти на лыжню и 30 января вечером», — цитирует Бородавко ТАСС.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. В мужскую сборную России вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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