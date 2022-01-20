Елена Вяльбе: слава богу, в сборной России перед Олимпиадой все здоровы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о мерах предосторожности при подготовке сборной России к Олимпийским играм в Пекине.
«Вопрос здоровья сейчас самый главный. Слава богу, в сборной России все здоровы. Мы находимся на учебно-тренировочном мероприятии, разные группы лыжников в разных местах. У каждого максимально возможная изоляция от внешнего мира, потому что в нынешних условиях иначе нельзя. Тренировочного процесса это не сильно касается, потому что мы тренируемся на улице, а там во время тренировки маски носить не нужно. Но в гостинице, в ресторане, в других помещениях все ходят в масках, соблюдают все меры предосторожности.
Все спортсмены, старшие тренеры и медицинский персонал вылетают из Милана 29 января. Сервисная группа в этот же день летит из Москвы. Экипировку мы получили первыми, но спортсмены заберут её уже в Пекине», — приводит слова Вяльбе matchtv.ru.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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