Елена Вяльбе: слава богу, в сборной России перед Олимпиадой все здоровы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о мерах предосторожности при подготовке сборной России к Олимпийским играм в Пекине.

«Вопрос здоровья сейчас самый главный. Слава богу, в сборной России все здоровы. Мы находимся на учебно-тренировочном мероприятии, разные группы лыжников в разных местах. У каждого максимально возможная изоляция от внешнего мира, потому что в нынешних условиях иначе нельзя. Тренировочного процесса это не сильно касается, потому что мы тренируемся на улице, а там во время тренировки маски носить не нужно. Но в гостинице, в ресторане, в других помещениях все ходят в масках, соблюдают все меры предосторожности.

Все спортсмены, старшие тренеры и медицинский персонал вылетают из Милана 29 января. Сервисная группа в этот же день летит из Москвы. Экипировку мы получили первыми, но спортсмены заберут её уже в Пекине», — приводит слова Вяльбе matchtv.ru.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.