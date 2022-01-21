Шведский лыжник предположил, что многие будут использовать запрещённый фтор на ОИ в Пекине

Лыжник сборной Швеции Калле Хальфварссон высказал мнение, что многие будут использовать запрещённый Международной федерацией лыжного спорта (FIS) фтор C8 на Олимпиаде-2022 в Пекине. Напомним, в Китае нет запрета на фтор C8, который входит в состав многих смазочных материалов.

«Если так получится, что это будет наилучшим решением, — думаю, что большинство всё равно выступит [с этим фтором]. Если нет настоящего запрета, мне будет очень сложно предположить, что какая-либо национальная команда откажется от этого.

Зайдёт ли так далеко Швеция? Я не знаю. О нет, я так не думаю», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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