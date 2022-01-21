Горнолыжники Хорошилов и Ткаченко вошли в состав сборной России на Игры-2022

Российская федерация горнолыжного спорта назвала состав национальной команды для участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В него вошли семь спортсменов: трое мужчин и четверо женщин.

Состав сборной России по горнолыжному спорту на Олимпийские игры – 2022

Женщины: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко.

Мужчины: Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов.

Главным тренером команды утверждена Анастасия Попкова.

Спортсмены направятся в Пекин непосредственно из Европы, где продолжат принимать участие в соревнованиях Кубка мира и Европы до конца января. Первая группа вылетит в Пекин 2 февраля, вторая — 4-го, третья — 7-го.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России выступит на Играх под флагом Олимпийского комитета России.