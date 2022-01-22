Вылегжанин стал седьмым в 55-километровой гонке La Diagonela, упустив лидерство в концовке

Российский лыжник Максим Вылегжанин занял седьмое место в 55-километровой гонке La Diagonela в рамках марафонской серии Visma Ski Classics. Спортсмен, выступающий за команду «Русская зима», стал лучшим из россиян.

Вылегжанин лидировал на последнем подъёме марафонской гонки, но соперники оказались сильнее на финишной части дистанции.

Золото выиграл норвежец Каспер Стадаас, его соотечественник Стиан Холгард стал вторым. Другой норвежский лыжник Микаэль Гуннульфсен замкнул тройку призёров.

La Diagonela. Финишные результаты

1. Каспер Стадаас (Норвегия) — 2:23.26,2.

2. Стиан Холгард (Норвегия) +0,2.

3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +1,5...

7. Максим Вылегжанин (Россия) +1,7...

21. Алексей Шемякин (Россия) +1.33,0.