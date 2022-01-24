Бородавко: когда Большунов и Червоткин лежали в больнице, о каких ОИ можно было мечтать?

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко вспомнил, как двое его подопечных оказались в больнице четыре года назад перед стартом Олимпиады в Пхёнчхане.

«Перед Пхёнчханом рушилось абсолютно всё. Это удар, когда за месяц до старта спортсмены (Александр Большунов и Алексей Червоткин – прим. «Чемпионата») лежат в больничке с температурой под 40. О каких Олимпийских играх вообще можно мечтать? Когда они из такой ситуации выкарабкались, дошли до медалей, это достойно большого уважения со стороны спортсменов. Они сказали «да ни фига, мы сможем» и сделали это», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.