Одна из сильнейших словенских лыжниц поедет на ОИ, несмотря на заражение COVID-19

Словенская лыжница Эва Уревц сообщила, что поедет на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Об этом она объявила у себя в «инстаграме».



«Для меня честь представлять Словению на Олимпийских играх в Пекине», — написала спортсменка, выложив фото в олимпийской форме.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Уревц.

Напомним, что менее чем за три недели до начала Олимпиады она заразилась коронавирусом. Лыжница находилась на изоляции и неважно себя чувствовала.



Отметим, что Уревц в тандеме с Анамарией Лампич завоевала бронзу в командном спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе (Германия). В текущем сезоне Эва выигрывала пролог на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и выходила в финал личных спринтерских соревнований.



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.