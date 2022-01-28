В сборной Норвегии по лыжным гонкам нет новых заражений коронавирусом

В пятницу, 28 января, у лыжников сборной Норвегии, находящихся на сборе в Италии, не выявлено новых заражений коронавирусом. Все ПЦР-тесты показали отрицательный результат, сообщает NRK, ссылаясь на информацию, полученную от тренера национальной команды Эйрика Мюра Носсума.

После того как несколько членов команды заразились коронавирусом в последние дни, норвежские лыжники проходят тестирование каждый день.

Сегодня, 28 января, лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо вылетел домой раньше остальных членов команды. Завтра, на день раньше запланированного, на родину отправятся и остальные спортсмены. Среди них не будет двоих — Симена Хегстада Крюгера, у которого был положительный результат ПЦР-теста накануне, а также Харальда Эстберга Амундсена, который до среды жил с Крюгером в одном номере отеля.