Рози Бреннен оценила свои шансы на олимпийские медали

Американская лыжница Рози Бреннен поделилась ожиданиями от выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля.



«Пожалуй, у меня неплохие шансы в большинстве гонок на Олимпиаде. Никогда бы не подумала, что скажу это, но, похоже, коньковый спринт может быть моим лучшим вариантом. Звучит безумно, поскольку спринтерские гонки никогда не были моей сильной стороной, но вот мы к этому пришли. Так что предвкушаю эти соревнования.

Но и на более длинных дистанциях я тоже готова побороться. Мне нравятся любые гонки на 10 км. В этом сезоне у нас не было скиатлона, и я его пропустила в прошлом сезоне. В этой дисциплине очень тяжело давать прогнозы. Схожая ситуация и с 30-километровой гонкой. В любом случае постараюсь максимально выложиться в каждой гонке, в которой буду участвовать», — сказала Бреннен в подкасте Threshold.