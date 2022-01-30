Тест на коронавирус лидера КМ по прыжкам на лыжах Крамер дал положительный результат

Тест на коронавирус лидера Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Мариты Крамер на этапе этого состязания в немецком Виллингене дал положительный результат. Об этом сообщила в «твиттере» Международная ассоциация лыжного спорта.

«У спортсменки нет симптомов болезни, она чувствует себя хорошо. Посоветовавшись с местными властями, команда приняла решение не участвовать в сегодняшнем соревновании», — говорится в сообщении FIS.

Сара Марита Крамер — двадцатилетняя австрийская прыгунья с трамплина, чемпионка мира 2021 года в командном зачёте. В прошлом сезоне Крамер финишировала третьей в общем зачёте Кубка мира. Во время юниорского чемпионата мира 2020 года в Обервизентале она выиграла индивидуальный титул, а также два командных (женский и смешанный).