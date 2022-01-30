Тест на коронавирус лидера КМ по прыжкам на лыжах Крамер дал положительный результат

Тест на коронавирус лидера Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Мариты Крамер на этапе этого состязания в немецком Виллингене дал положительный результат. Об этом сообщила в «твиттере» Международная ассоциация лыжного спорта.
«У спортсменки нет симптомов болезни, она чувствует себя хорошо. Посоветовавшись с местными властями, команда приняла решение не участвовать в сегодняшнем соревновании», — говорится в сообщении FIS.
Сара Марита Крамер — двадцатилетняя австрийская прыгунья с трамплина, чемпионка мира 2021 года в командном зачёте. В прошлом сезоне Крамер финишировала третьей в общем зачёте Кубка мира. Во время юниорского чемпионата мира 2020 года в Обервизентале она выиграла индивидуальный титул, а также два командных (женский и смешанный).
- 30 января 2022
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
13:46
-
12:56
-
11:39
-
11:33
-
11:17
-
09:46
-
06:56
-
06:20
-
04:55
-
01:00
-
00:33
- 29 января 2022
-
23:48
-
23:13
-
21:27
-
21:16
-
20:18
-
19:58
-
19:40
-
19:09
-
18:27
-
16:30