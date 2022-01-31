Сергей Турышев: все российские лыжники сочувствуют соперникам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о сочувствии российских спортсменов, выражаемом зарубежным коллегам, получившим положительный результат теста на коронавирус.
«Норвежцы вот соблюдали все меры безопасности и всё равно пострадали. Печально, что сильные спортсмены не смогут принять участия в Олимпиаде или прилетят только на одну гонку. Сложно представить, как четыре года ты пашешь ради того, чтобы пробежать в главном старте в карьере, а потом всё решается результатом теста за три-четыре дня до вылета! Это ужасно и обидно! Все российские лыжники сочувствуют нашим соперникам. Уверены, они испытывали бы то же самое, если бы, не дай бог, что-то случилось в сборной России – мы все большая спортивная семья. Соревноваться хочется с сильнейшими», — отметил Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».
- 31 января 2022
-
19:35
-
19:24
-
19:16
-
19:02
-
18:40
-
18:36
-
17:27
-
15:11
-
13:05
-
12:58
-
12:28
-
10:51
-
10:44
-
10:11
-
09:48
-
08:00
-
01:00
- 30 января 2022
-
21:52
-
21:30
-
20:55
-
20:49
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:18
-
19:11
-
15:43
-
15:41
-
14:56
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
13:46
-
12:56