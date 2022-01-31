Сергей Турышев: все российские лыжники сочувствуют соперникам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о сочувствии российских спортсменов, выражаемом зарубежным коллегам, получившим положительный результат теста на коронавирус.



«Норвежцы вот соблюдали все меры безопасности и всё равно пострадали. Печально, что сильные спортсмены не смогут принять участия в Олимпиаде или прилетят только на одну гонку. Сложно представить, как четыре года ты пашешь ради того, чтобы пробежать в главном старте в карьере, а потом всё решается результатом теста за три-четыре дня до вылета! Это ужасно и обидно! Все российские лыжники сочувствуют нашим соперникам. Уверены, они испытывали бы то же самое, если бы, не дай бог, что-то случилось в сборной России – мы все большая спортивная семья. Соревноваться хочется с сильнейшими», — отметил Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».