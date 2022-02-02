Александр Панжинский: в последние годы у нас была популяризация не лыж, а Большунова

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский высказался о популярности этого вида спорта в России и, в частности, о лидере мужской национальной команды Александре Большунове.
«Это хорошо, что фокус переключился с Александра — с него определённая психологическая нагрузка снялась. В последние годы у нас была популяризация не лыж, а Александра Большунова, и для лыжных гонок в нашей стране хорошо, что стали замечать других спортсменов.
Действительно, у нас их много очень сильных, значимого, высокого уровня. Наталья Непряева – мировой лидер, выиграла «Тур де Ски», пусть и в отсутствие Терезе Йохауг и после схода Фриды Карлссон», — приводит слова Панжинского Eurosport.ru.
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