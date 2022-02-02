Александр Панжинский выбрал лидера между Большуновым и Устюговым

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, кто, по его мнению, более достоин называться лидером мужской национальной команды — Александр Большунов или Сергей Устюгов.

«Лидера мужской команды сложно сейчас назвать. Мне кажется, всё-таки Александр Большунов останется лидером как наиболее стабильный гонщик, который может пробежать все шесть гонок на Олимпиаде.

Сергею нужно концентрироваться на определённых дистанциях – одной, двух, трёх – где он в лучшем состоянии сможет бороться за победы. Но именно на финишной прямой при прочих равных условиях я бы отдал предпочтение Устюгову», — цитирует Панжинского Eurosport.ru.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.