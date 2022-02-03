Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кершоу: норвежцы обыграют Устюгова и Большунова в командном спринте, Клебо не остановить

Кершоу: норвежцы обыграют Устюгова и Большунова в командном спринте, Клебо не остановить
Комментарии

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу сделал прогноз на мужской командный спринт на Олимпийских играх – 2022.

«У меня есть мечта — увидеть в командном спринте противостояние Устюгова и Большунова в их лучшей форме с одной стороны и Клебо и какого-то сильного напарника — с другой. Это будет один из самых эпичных командных спринтов всех времён. Но золото в любом случае будет у Норвегии, потому что Клебо — машина по добыванию побед, его не остановить. Россия будет второй. Финляндию поставлю на третье место», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Командный спринт стоит в программе Игр в среду, 16 февраля.

Расписание Олимпиады-2022
«Таких жестких тестов я не сдавал». Колонка тренера сборной России о закулисье Олимпиады «Таких жестких тестов я не сдавал». Колонка тренера сборной России о закулисье Олимпиады
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022