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Харви: Большунов и Устюгов выиграли бы командный спринт коньком, но в Пекине классика

Харви: Большунов и Устюгов выиграли бы командный спринт коньком, но в Пекине классика
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам канадец Алекс Харви рассказал, чем закончится мужской командный спринт на Олимпийских играх – 2022, и объяснил, почему он так считает.

«Если бы это был командный спринт свободным стилем, думаю, победили бы Большунов и Устюгов. Норвегия просто не смогла бы найти второго парня, который смог бы удержаться за россиянином в коньке, когда там столько кругов. Но будет классический стиль, а в нём чрезвычайно хорош Вальнес. Так что первое место отдаю Норвегии. Далее — Россия, а третье место — Финляндия», — сказал Харви в подкасте FasterSkier.

Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Командный спринт стоит в программе Игр в среду, 16 февраля.

Расписание Олимпиады - 2022
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