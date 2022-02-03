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«У нас в комнатах вообще Дубай». Артём Мальцев — об условиях проживания на Олимпиаде

«У нас в комнатах вообще Дубай». Артём Мальцев — об условиях проживания на Олимпиаде
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Российский лыжник Артём Мальцев рассказал об условиях в номере Олимпийской деревни в Пекине (Китай). Мальцев живёт в одной комнате с Сергеем Устюговым.

«У нас в комнатах вообще Дубай. Здесь напольный обогреватель. Сейчас тепло, но ночью Серёга выключил обогреватель, чтобы воздух не сушился. Я просыпаюсь и думаю: «Что такое?» Из-под одеяла руки высовываю, и прямо холодно», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Всего на Играх будут разыграны 12 комплектов медалей в лыжных гонках. Первые старты (скиатлон) запланированы уже на 5 и 6 февраля. Завершат программу Олимпиады 19 и 20 февраля марафоны. Устюгов выступит в первой же гонке – скиатлоне на 30 км (15 км классическим стилем + 15 км коньковым ходом).

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