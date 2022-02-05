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Елена Вяльбе отреагировала на серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Елена Вяльбе отреагировала на серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022
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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиянок в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Наталья Непряева завоевала серебро.

«Наташа проявила профессионализм. Она правильно разложила силы. Безмерно счастлива за Непряеву! Гонка для всех очень тяжёлая.

Боюсь, что у Тани Сориной случилась такая плохая гонка из-за мороза. У неё сковываются мышцы. Что касается Юли Ступак, то надо общаться с тренером и с ней. Гонок ещё много. Будем болеть!» — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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