Елена Вяльбе отреагировала на серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиянок в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Наталья Непряева завоевала серебро.
«Наташа проявила профессионализм. Она правильно разложила силы. Безмерно счастлива за Непряеву! Гонка для всех очень тяжёлая.
Боюсь, что у Тани Сориной случилась такая плохая гонка из-за мороза. У неё сковываются мышцы. Что касается Юли Ступак, то надо общаться с тренером и с ней. Гонок ещё много. Будем болеть!» — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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