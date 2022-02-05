А. Резцова — о серебре Непряевой в скиатлоне: Наташа умница! Просто гордость!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
«Тут даже нечего оценивать! Просто гордость! Наталья Непряева большая умница! Борьба, на самом деле, была очень жёсткая. На финише буквально шажок, и она вторая. Умница! Поздравляю Наташу от всей души!
Возможно, Йохауг сейчас готова немного лучше Наташи. Сегодня она была чуть лучше по скорости. Могла сказаться дистанция, 15 км, а Наташа всё-таки больше по спринтам специалист. Она очень достойно боролась. Теперь будем смотреть эстафету в биатлоне и болеть за Россию!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 5 февраля 2022
-
12:28
-
12:22
-
12:21
-
12:16
-
12:16
-
12:07
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:59
-
11:53
-
11:50
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:44
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:18
-
10:09
-
09:17
-
05:00
-
00:58
-
00:44
-
00:21