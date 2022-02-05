А. Резцова — о серебре Непряевой в скиатлоне: Наташа умница! Просто гордость!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала серебро Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Тут даже нечего оценивать! Просто гордость! Наталья Непряева большая умница! Борьба, на самом деле, была очень жёсткая. На финише буквально шажок, и она вторая. Умница! Поздравляю Наташу от всей души!

Возможно, Йохауг сейчас готова немного лучше Наташи. Сегодня она была чуть лучше по скорости. Могла сказаться дистанция, 15 км, а Наташа всё-таки больше по спринтам специалист. Она очень достойно боролась. Теперь будем смотреть эстафету в биатлоне и болеть за Россию!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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