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Крянин — о серебре в скиатлоне: Непряева решила все вопросы на финише

Крянин — о серебре в скиатлоне: Непряева решила все вопросы на финише
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин высказался о серебряной медали Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Каждый выходил на гонку со своими целями и задачами. У Йохауг была задача оторваться по дистанции, как можно раньше набрать и оторваться по дистанции и удерживать этот отрыв. Остальные не смогли удержаться сразу за Йохауг и решали вопросы уже ближе к финишу на прямой, в том числе и Непряева.

Все мы знаем, что Наталья замечательно финиширует, может решать эти вопросы. Дай бог, что Непряева смогла завоевать серебро — с чем я её и поздравляю! Рад за Наташу, всех тренеров и всех, кто причастен к этой медали», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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