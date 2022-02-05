Панжинский: Большунов — фаворит в скиатлоне. Клебо и Холунд представляют серьёзную угрозу

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский объяснил, почему россиянин Александр Большунов является фаворитом скиатлона на Играх-2022.



«Александр Большунов на такой трассе, несомненно, является главным фаворитом. Если Ханс Кристер Холунд выйдет на старт, будет представлять собой серьёзную угрозу. Как готов Йоханнес Клебо, особенно к гонкам по таким тяжёлым трассам, это загадка и сюрприз, но если он будет в том состоянии, в котором был на «Тур де Ски», то он тоже основной конкурент для Александра.



Командной тактики ждать не нужно, она будет трудно применима из-за сложности круга. К тому же, ребята готовятся в разных группах. Но думаю, что Алексей Червоткин и Денис Спицов могут сработать вместе и помочь в каком-то моменте Александру Большунову. Если Александр готов на все сто процентов, он в классической части уже начнёт очень активно работать и на длинных подъёмах есть шанс сильно разорвать группу, как сегодня сделала Тереза Йохауг», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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