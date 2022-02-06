Штадлобер: Хауке разрушил весь спорт в стране, он не должен появляться в прессе

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер, ставшая бронзовым призёром в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине жёстко высказалась в адрес соотечественника Макса Хауке, дисквалифицированного за допинг.
Слишком поздно извиняться сейчас. Он должен был подумать об этом, прежде чем сделать то, что сделал. Он всё разрушил. Он не должен появляться в прессе. Он разрушил весь спорт в стране», — приводит слова Штадлобер Dagbladet
Полиция поймала Хауке с поличным во время чемпионата мира в Зеефельде в 2019 году – он был задержан во время переливания крови. Допинг лыжник принимал с 2016 года под контролем доктора Марка Шмидта.
Примерно в то же время координатором по лыжным гонкам в австрийской федерации стал норвежский тренер Тронд Нистад, который произвёл революцию в австрийских лыжах.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
03:23
-
03:19
-
02:38
-
01:28
-
01:04
-
00:47
-
00:32
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:16
-
23:02
-
22:46
-
21:02
-
20:09
-
19:07
-
18:56
-
18:16
-
18:09
-
16:49
-
16:16
-
16:15
-
15:40
-
15:13
-
14:52
-
14:41
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
14:06
-
13:56
-
13:43
-
13:32
-
13:11