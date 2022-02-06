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Штадлобер: Хауке разрушил весь спорт в стране, он не должен появляться в прессе

Штадлобер: Хауке разрушил весь спорт в стране, он не должен появляться в прессе
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Австрийская лыжница Тереза Штадлобер, ставшая бронзовым призёром в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине жёстко высказалась в адрес соотечественника Макса Хауке, дисквалифицированного за допинг.

Слишком поздно извиняться сейчас. Он должен был подумать об этом, прежде чем сделать то, что сделал. Он всё разрушил. Он не должен появляться в прессе. Он разрушил весь спорт в стране», — приводит слова Штадлобер Dagbladet

Полиция поймала Хауке с поличным во время чемпионата мира в Зеефельде в 2019 году – он был задержан во время переливания крови. Допинг лыжник принимал с 2016 года под контролем доктора Марка Шмидта.

Примерно в то же время координатором по лыжным гонкам в австрийской федерации стал норвежский тренер Тронд Нистад, который произвёл революцию в австрийских лыжах.

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