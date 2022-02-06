Россия завоевала первое золото в скиатлоне на Олимпийских играх с 2006 года

Российский лыжник Александр Большунов принёс России первое олимпийское золото в скиатлоне с Игр-2006, когда победу одержал Евгений Дементьев.

Большунов выиграл скиатлон в Пекине с огромным преимуществом над соперниками. Ставшего серебряным призёром соотечественника Дениса Спицова Большунов опередил на 1 минуту и 11 секунд. Бронзовым призёром стал финн Ийво Нисканен, ушедший в отрыв с Большуновым ещё на классической части дистанции и дотерпевший до финиша в тройке призёров.

На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль, а через четыре года в Пекине в первой же гонке впервые стал олимпийским чемпионом. На финишном километре Большунов принимал поздравления и финишировал с флагом в руках.