Александр Большунов: последний круг бежал, и наворачивались слёзы

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.



«Последний круг бежал, и наворачивались слёзы, потому что понимал, что вот оно, олимпийское золото. В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. И то, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Олимпийским играм, это было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть.



Наверное, это такая традиция — если Юрий Викторович (Бородавко) не приезжает на соревнования, то мы берём и выигрываем. Думаю, он сейчас находится в Москве и просто бегает и радуется за нас. Потому что мы взяли и сделали то, что должны были сделать. Он несомненно рад, и у него сейчас много эмоций.



Верить в себя я начал ещё после «Тур де Ски», потому что ниже уже опускаться было некуда. Был только один вариант — подниматься вперёд. И я после «Тур де Ски» вставал без будильника в 5-5:30 утра и шёл на зарядку. Сам организм, видимо, понимал, что сегодня нужно встать во столько и сделать тренировку раньше. И сейчас я реально понимаю, что это было не просто так. Это было для того, чтобы сегодня взять и выиграть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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