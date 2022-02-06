Кершоу: у России — тёмное прошлое, но для их лыжниц Олимпиада может стать отличной

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу поделился ожиданиями от выступлений российских лыжниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«У Непряевой, Штадлобер и других девушек из группы преследовательниц Йохауг до скиатлона не было ни одной личной олимпийской медали. Для них это был шанс, и они чувствовали давление. Непряева была четвёртой в олимпийском спринте четыре года назад. На бумаге Штадлобер была худшей спринтершей, но какая разница? Казалось, австрийка вот-вот выйдет на второе место. Она была очень близка к Непряевой. Буквально ещё 15 метров — и она, возможно, взяла бы серебро. Очень рад за Штадлобер, и наконец-то у Австрии появилась светлая страница в истории.

И Непряева. Это потрясающе. Моё почтение. Это что-то. Она провела мастерскую гонку. Временами казалось, что у неё проблемы. Наталья понимала, что она и Карлссон на бумаге быстрейшие спринтерши, а Фрида ближе к концу начала сдавать. И россиянка смогла стать второй. Какой же классный сезон она проводит. Стала чемпионкой «Тур де Ски», и в каком стиле! Приехала сюда, выдала очень мощную гонку и завоевала серебро.

Олимпийский турнир может стать отличным для российских девушек. И это круто видеть. Много лет в личных гонках россиянки были где-то далеко. У них, как и у Австрии, за плечами тоже есть скандал, тёмное прошлое. В 2002 году россиянок сняли с эстафеты за допинг. Так что хватает скелетов в шкафу. И вот Непряева поднимется на второе место. Снимаю шляпу перед ней и предвкушаю женскую эстафету», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

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