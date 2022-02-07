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Порома: норвежцы ещё вернутся, они наверняка жаждут мести

Порома: норвежцы ещё вернутся, они наверняка жаждут мести
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Шведский лыжник Вильям Порома поделился ожиданиями от выступления норвежских коллег.

«Результаты норвежцев в скиатлоне выглядят немного странно, ведь они на протяжении всего сезона показывали свою силу. Конечно, перед гонкой я считал их явными претендентами на медали. Не знаю, что пошло не так. Понятно, что у каждого могут быть плохие дни. Здесь такие условия, что, если у тебя плохой день, ты поймаешь большой просвет. Тяжёлая трасса, сложные условия. Но Норвегия ещё вернётся — это абсолютно точно. Они наверняка жаждут мести, и впереди ещё много соревновательных дней», — цитирует Порому TV2.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

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