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Ирина Аввакумова одержала две победы на турнире FIS в Филлахе

Ирина Аввакумова одержала две победы на турнире FIS в Филлахе
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Россиянка Ирина Аввакумова, недавно завоевавшая командную медаль в прыжках с трамплина на Олимпийских играх в Пекине, одержала две победы на турнире FIS в Филлахе (Австрия).

В субботу, 19 февраля, Ирина первенствовала на трамплине K-90/HS-98, опередив итальянку Лару Мальсинер и словенку Таджу Бодлай.

В воскресенье Аввакумова одержала вторую победу подряд. На сей раз компанию на пьедестале Ирине составили японка Нагоми Накаяма и подруга по олимпийской сборной России Ирма Махиня.

Для Ирины победы на австрийском трамплине стали третьей и четвёртой в карьере в категории FIS Cup. Примечательно, что первый успех пришёл к ней здесь же, в Филлахе, в 2012 году.

Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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