Адам Малыш — о бежавшей из Беларуси лыжнице: от этой истории у меня наворачиваются слёзы

Четырёхкратный чемпион мира в прыжках с трамплина Адам Малыш высказался об истории белорусской лыжницы Дарьи Долидович, которая вместе с семьёй бежала в Польшу из-за опасений за безопасность. Отец спортсменки, известный белорусский лыжник Сергей Долидович, рассказал, что они были вынуждены бежать из-за давления со стороны властей и возможного преследования.
«Это очень несправедливо. Из-за этой истории у меня наворачиваются слёзы. Это талантливая спортсменка, которая могла добиться успеха на международном уровне, а её лишили возможности.
Возможно, решением будет получение польского гражданства. Даже в футболе и волейболе были случаи, когда быстро решался вопрос с польским гражданством. Стоит подумать об этом. Нужно более быстро решить формальности. Если у неё будет польское гражданство, то никаких препятствий для тренировок в нашей сборной не возникнет», — цитирует бывшего спортсмена Sportowe Fakty.
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