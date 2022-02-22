Степанова: Фрида Карлссон — лидер нашего поколения

21-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отсутствии шведки Фриды Карлссон на чемпионате мира среди юниоров и молодёжи до 23 лет, который стартовал в норвежском Линге.

«Мне будет скучно там без неё. В спортивном плане она лидер нашего поколения.

Как моё тело себя чувствует после Олимпийских игр? Есть три вещи, о которых я не говорю публично: моя личная жизнь, тренировочные планы и то, как мой организм чувствует себя в тот или иной момент. Думаю, что моё поколение обладает более сильной принципиальностью в этих вопросах», — приводит слова Степановой SVT.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), будучи финишёром, Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете. Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. Карлссон же приехала на Олимпиаду в качестве фаворита дистанционных гонок, однако сумела завоевать лишь серебро в эстафете.