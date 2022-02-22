Степанова: Фрида Карлссон — лидер нашего поколения

21-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отсутствии шведки Фриды Карлссон на чемпионате мира среди юниоров и молодёжи до 23 лет, который стартовал в норвежском Линге.
«Мне будет скучно там без неё. В спортивном плане она лидер нашего поколения.
Как моё тело себя чувствует после Олимпийских игр? Есть три вещи, о которых я не говорю публично: моя личная жизнь, тренировочные планы и то, как мой организм чувствует себя в тот или иной момент. Думаю, что моё поколение обладает более сильной принципиальностью в этих вопросах», — приводит слова Степановой SVT.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), будучи финишёром, Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете. Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. Карлссон же приехала на Олимпиаду в качестве фаворита дистанционных гонок, однако сумела завоевать лишь серебро в эстафете.
- 22 февраля 2022
-
21:29
-
20:33
-
20:06
-
18:51
-
18:21
-
17:59
-
17:19
-
15:41
-
15:28
-
15:25
-
14:51
-
14:39
-
14:27
-
14:16
-
14:07
-
14:03
-
13:44
-
13:18
-
11:55
-
10:37
-
10:36
-
09:50
-
09:15
-
08:53
-
07:30
-
03:19
-
03:02
-
01:03
-
00:41
-
00:40
-
00:14
- 21 февраля 2022
-
23:37
-
23:27
-
22:34
-
22:29