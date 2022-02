«Испорченный телефон». Вероника Степанова заявила, что СМИ исказили её слова об эстафете

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала о неточности перевода её ответа на вопрос шведских СМИ. Лыжница никого не призывала делать ставки на эстафету с её участием.



«Прочитала в самых разных онлайн-СМИ, что якобы призываю делать ставки на победу российской команды в смешанной эстафете на ЮЧМ в категории U23 (это, кстати, в воскресенье, 27 февраля).

Ничего подобного я, разумеется, не говорила. Это типичный случай «испорченного телефона» при переводе. С английского — на шведский, затем на русский.



В оригинале вопрос шведского SVT и мой ответ звучали так, сравните:



SVT: Russia won the relay in the Olympics after your fantastic finish, do you think Russia will have a chance to beat Sweden at the U23-World Championship as well?



Me: I'm not a fortune teller, but I shall do my best to make it happen, if I were to be selected for that race, that you can bet your last dollar on!



Иными словами, я обещаю приложить все усилия, чтобы мы выиграли, если меня поставят на эту гонку, можете быть уверены!



Это, как вы понимаете, немного другая степень уверенности в победе — и точно без ставок в буквальном смысле. А гонку не пропустите!» — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

