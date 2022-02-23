«Испорченный телефон». Вероника Степанова заявила, что СМИ исказили её слова об эстафете

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала о неточности перевода её ответа на вопрос шведских СМИ. Лыжница никого не призывала делать ставки на эстафету с её участием.
«Прочитала в самых разных онлайн-СМИ, что якобы призываю делать ставки на победу российской команды в смешанной эстафете на ЮЧМ в категории U23 (это, кстати, в воскресенье, 27 февраля).
Ничего подобного я, разумеется, не говорила. Это типичный случай «испорченного телефона» при переводе. С английского — на шведский, затем на русский.
В оригинале вопрос шведского SVT и мой ответ звучали так, сравните:
SVT: Russia won the relay in the Olympics after your fantastic finish, do you think Russia will have a chance to beat Sweden at the U23-World Championship as well?
Me: I'm not a fortune teller, but I shall do my best to make it happen, if I were to be selected for that race, that you can bet your last dollar on!
Иными словами, я обещаю приложить все усилия, чтобы мы выиграли, если меня поставят на эту гонку, можете быть уверены!
Это, как вы понимаете, немного другая степень уверенности в победе — и точно без ставок в буквальном смысле. А гонку не пропустите!» — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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