Клебо, Нисканен, Ступак и Ретивых выступят в шоу-спринте в Хельсинки
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Сегодня, 24 февраля, в Хельсинки (Финляндия) состоится лыжная шоу-гонка 02 Taksi Stadion Sprint. В ней примут участие и российские спортсмены – Глеб Ретивых и Юлия Ступак.
Полный список участников:
Финляндия: Ийво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Ристоматти Хакола, Криста Пярмякоски, Йони Мяки.
Норвегия: Йоханнес Клебо, Ане Аппельквист Стенсет, Эвен Нортуг.
Италия: Федерико Пеллегрино.
Словения: Анамария Лампич.
Россия: Юлия Ступак, Глеб Ретивых.
Расписание 02 Taksi Stadion Sprint (время – по мск).
Шоу-программа – начало – в 18:00
Пролог – начало – в 19:00
Отборы в финалы – начало – в 20:05 мск
Финалы – начало – в 21:05 мск.
С полной программой коммерческих соревнований в Финляндии можно ознакомиться здесь.
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