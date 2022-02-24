Клебо, Нисканен, Ступак и Ретивых выступят в шоу-спринте в Хельсинки

Сегодня, 24 февраля, в Хельсинки (Финляндия) состоится лыжная шоу-гонка 02 Taksi Stadion Sprint. В ней примут участие и российские спортсмены – Глеб Ретивых и Юлия Ступак.

Полный список участников:

Финляндия: Ийво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Ристоматти Хакола, Криста Пярмякоски, Йони Мяки.

Норвегия: Йоханнес Клебо, Ане Аппельквист Стенсет, Эвен Нортуг.

Италия: Федерико Пеллегрино.

Словения: Анамария Лампич.

Россия: Юлия Ступак, Глеб Ретивых.

Расписание 02 Taksi Stadion Sprint (время – по мск).

Шоу-программа – начало – в 18:00

Пролог – начало – в 19:00

Отборы в финалы – начало – в 20:05 мск

Финалы – начало – в 21:05 мск.

С полной программой коммерческих соревнований в Финляндии можно ознакомиться здесь.