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Вероника Степанова завоевала бронзу в индивидуалке на молодёжном ЧМ, победила швейцарка

Вероника Степанова завоевала бронзу в индивидуалке на молодёжном ЧМ, победила швейцарка
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на чемпионате мира среди молодёжи, который проходит в Лигне (Норвегия). Это лучший результат среди россиянок.

Победу в гонке одержала представительница Швейцарии Аня Вебер. Серебряную награду завоевала Патриция Эйдука из Латвии.

Анастасия Фалеева заняла шестое место, Елизавета Шалабода — десятое, Алёна Баранова — 22-е.

ЧМ-2022 среди молодёжи. Женщины. Индивидуальная гонка (10 км классическим ходом)
1. Аня Вебер (Швейцария) — 29.59,8
2. Патриция Эйдука (Латвия) +1,3
3. Вероника Степанова (Россия) +13,1...
6. Анастасия Фалеева (Россия) +28,1...
10. Елизавета Шалабода (Россия) +1.16,0...
22. Алёна Баранова (Россия) +2.04,2

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