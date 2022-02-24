Вероника Степанова завоевала бронзу в индивидуалке на молодёжном ЧМ, победила швейцарка

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на чемпионате мира среди молодёжи, который проходит в Лигне (Норвегия). Это лучший результат среди россиянок.

Победу в гонке одержала представительница Швейцарии Аня Вебер. Серебряную награду завоевала Патриция Эйдука из Латвии.

Анастасия Фалеева заняла шестое место, Елизавета Шалабода — десятое, Алёна Баранова — 22-е.

ЧМ-2022 среди молодёжи. Женщины. Индивидуальная гонка (10 км классическим ходом)

1. Аня Вебер (Швейцария) — 29.59,8

2. Патриция Эйдука (Латвия) +1,3

3. Вероника Степанова (Россия) +13,1...

6. Анастасия Фалеева (Россия) +28,1...

10. Елизавета Шалабода (Россия) +1.16,0...

22. Алёна Баранова (Россия) +2.04,2