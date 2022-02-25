Вероника Степанова опубликовала пост о завоевании бронзы в разделке на молодёжном ЧМ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира среди молодёжи, который проходит в Лигне (Норвегия). Спортсменка завоевала бронзовую медаль.

«Результатом довольна, «классикой» я действительно бегаю пока слабее лучших. Трассу норвежские организаторы подготовили совсем не юниорско-молодёжную, вы бы слышали, как мы вшестером перед церемонией награждения обсуждали эти местные [нецензурное слово] uphills — сорри, международный лыжный английский — он такой», — написала Степанова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с гонки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Вероники Степановой.

Победу в гонке одержала представительница Швейцарии Аня Вебер. Серебряную награду завоевала Патриция Эйдука из Латвии. Анастасия Фалеева заняла шестое место, Елизавета Шалабода — десятое, Алёна Баранова — 22-е.

