Тренер юниорской сборной России: у норвежцев такая фура, а мы сами сервисёры

Тренер юниорской сборной России по лыжным гонкам Артемий Гельманов рассказал об условиях работы на чемпионате мира среди юниоров.

«Тренеры сборной России сами выполняют роль сервисёров. Тут пригнали фуры Норвегия, Швеция, Канада – как у взрослых. У нас такая фура только у первой сборной. Мы ютимся в двух кабинках. Здесь семь российских тренеров, мы сами готовим и откатываем лыжи. Работать приходится много – примерно с 8:00 до 17:00-18:00, но это привычное дело для нас.

Что касается условий, то все команды живут в 55 км от трассы в гостинице «Скандик», которая находится рядом с аэропортом Осло. Конечно, это не очень удобно, однако исключений нет ни для кого, даже для хозяев.

Но это ерунда по сравнению с тем, что для переодевания спортсменов организаторы подготовили обычную неотапливаемую палатку на снегу. Так что наша команда переодевается в машине, мы её не глушим. Большое здание лыжной базы отдано представителям медиа, спортсменов туда не пускают. Питание отличное, в этом плане никаких вопросов нет, если нужно, нам с собой дают ланч-боксы на стадион», — сказал Гельманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.