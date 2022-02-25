«Судьи спорили при разборе фотофиниша». Как у российских лыжниц отобрали победу в эстафете

Ситуация с лишением сборной России победы в эстафете среди девушек на лыжном чемпионате мира среди молодёжи и юниоров в норвежской Лигне вызвала споры даже среди судей. Казалось бы, фотофиниш должен дать чёткий ответ на вопрос, кто победил – Россия или Норвегия. На деле же однозначного ответа нет.

Нашу команду лишили победы. А подробности того, как это было, как вообще проходит чемпионат и что случилось в первых гонках юниорок, почему не бежит лидер сборной Ольга Жолудева, «Чемпионату» рассказал наставник наших девушек Артемий Гельманов.

«Ситуация была спорной»

– Несколько минут мы были чемпионами. А затем нас просто поставили перед фактом, что победа присуждена сборной Норвегии по фотофинишу. Но нам этот фотофиниш не показали.

– Тот кадр, что был опубликован, не даёт однозначного представления о победителе. Фото растянуто, нет самой линии финиша.

– Это на самом деле так. Уверен, у жюри были чёткие видеоматериалы и фотографии. Но было бы корректно показать их сборной России сразу после финиша, объяснить что к чему. Ситуация на самом деле была спорной. Никого из российской делегации в комнату заседания жюри не пустили. Затем уже наш старший тренер Владимир Данилович Тимофеев рассказал, что двое судей были на стороне Норвегии при разборе фотофиниша, двое – на стороне России. Если мнения разделились, значит, и фотофиниш не дал однозначного ответа.

Фото: Юниорская сборная России по лыжным гонкам

– А как же принималось окончательное решение?

– Технический делегат Анна Роза отдала свой голос в пользу Норвегии. Но ситуация, повторю, более чем странная, поскольку при фотофинише не должно быть никаких споров.

– Как девушки отреагировали на такое? Они ведь и победу отпраздновать успели.

– Расстроились, конечно. Все рассчитывали на золото и были уверены, что выиграли. Но я сказал девчонкам, что в следующих гонках нужно выигрывать так, чтобы ни у кого даже малейших сомнений не было. Они настроены биться.

Сломанные палки и ковид у лидера команды

– Вы не читали комментарии болельщиков, которые утверждают, что наши девушки разножку не тренируют, вот и проигрывают?

– Да хорошую разножку Лиза Бекишева сделала! Всё она делала правильно. Конечно, я не согласен с подобной критикой. В данном случае нам просто не повезло. Решение, как я уже сказал, было неоднозначным, мнения разделились даже среди членов жюри.

– Что не получилось в первой гонке на 15 км?

– Девчонки боролись за медали, а не получилось избежать сломанных палок. Что сделаешь, когда соперницы просто ломают лыжами палки? Жене Крупицкой сломали палку на третьем километре, но с учётом дистанции это было поправимо. А Лизе Бекишевой сломали палку на последнем длинном подъёме, когда она вместе с тремя другими лыжницами начала убегать. Догнать соперниц уже не было возможности. Хотя она всю гонку шла в числе лидеров, а с учётом её сильного финиша мы не сомневались, что она возьмёт медаль. Она очень сильно переживала по этому поводу, говорила, что правильно разложила силы, чтобы отдать всё на финише. Палку Лизе дали достаточно быстро, но слишком длинную, пока она надела капкан, все уже ускакали. Она даже бежать потом бросила, честно говоря.

Фото: Юниорская сборная России по лыжным гонкам

– Почему длинную гонку не бежала Ольга Жолудева?

– Мы выступаем в Норвегии неполным составом. Из восьми спортсменок, прилетевших в Норвегию, только пятеро могут выступать. У троих девушек на следующий день по прилёте оказался положительный ПЦР-тест. Оля Жолудева, Саша Кононова и Арина Каличева уже не помогут нашей сборной на чемпионате мира. Кононова и Каличева улетели в Россию, Жолудева пока в Норвегии. 24 февраля её выпустили с карантина, но в соревнованиях она может начинать гонки с 28 февраля, когда чемпионат мира уже закончится.

Её потеря, конечно, очень сильно сказалась. На всех контрольных тренировках, на Кубке Скандинавии она была абсолютно лучшей, везла всем от 30 секунд. Жолудева была очень сильно готова, мы однозначно рассчитывали на её медали. Но что теперь об этом говорить? Осталось две гонки, будем бежать тем же составом. Изменение будет только на коньковом спринте, где побежит Лиза Еремеева вместо Жени Крупицкой.

– Кроме юниорок, ковид кого-то ещё из делегации затронул?

– Да, положительные тесты сдали также Виктор Жуль, который выступает в категории U23, и один из массажистов. Многие спортсмены переболели без всяких симптомов в Сочи и к приезду в Норвегию уже были полностью здоровы, а вот кто не перенёс болезнь в России, тому очень не повезло.

Фото: Юниорская сборная России по лыжным гонкам

«У норвежцев – фура, мы в двух кабинках ютимся»

– У наших парней-юниоров два золота плюс серебро и бронза. У девушек-юниорок тоже могло быть два золота. Как готовились?

– Мы после эстафет рассуждали с Александром Кравченко (тренер юниоров. – Прим. «Чемпионата») о том, как может сказаться на подготовке высота Сочи, где мы проводили последний сбор. К Лигне мы подошли в отличной форме, и в данном случае можно говорить, что с высоты 1389 м мы спустились на 750 м и это дало свой эффект. Мы провели в Сочи 20 дней, затем спустились в Отепя на 10 дней, чтобы после высоты простартоваться на Кубке Скандинавии по жёсткому и быстрому снегу и привыкнуть к нему, к быстрому отталкиванию, ну а потом поехали в Норвегию.

– Как справляетесь в плане подготовки лыж? Сервисёры приехали на чемпионат мира? Вообще, какие условия в Лигне?

– Нет, тренеры сборной России сами выполняют роль сервисёров. Тут пригнали фуры Норвегия, Швеция, Канада – как у взрослых. У нас такая фура только у первой сборной. Мы ютимся в двух кабинках. Здесь семь российских тренеров, мы сами готовим и откатываем лыжи. Работать приходится много – примерно с 8:00 до 17:00-18:00, но это привычное дело для нас.

Что касается условий, то все команды живут в 55 км от трассы в гостинице «Скандик», которая находится рядом с аэропортом Осло. Конечно, это не очень удобно, однако исключений нет ни для кого, даже для хозяев. Но это ерунда по сравнению с тем, что для переодевания спортсменов организаторы подготовили обычную неотапливаемую палатку на снегу. Так что наша команда переодевается в машине, мы её не глушим. Большое здание лыжной базы отдано представителям медиа, спортсменов туда не пускают. Питание отличное, в этом плане никаких вопросов нет, если нужно, нам с собой дают ланч-боксы на стадион.