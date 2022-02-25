Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам с трамплина в России отменены

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам с трамплина в России отменены
Комментарии

Пресс-служба Международной лыжной федерации сообщила об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые должны были пройти в России.

Решение было принято после консультирования с акционерами организации. Пока речь идёт об этапах, которые должны были пройти в сезоне-2021/2022.

Таким образом, в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта. Также отменены этапы по фристайлу и прыжкам с трамплина.

Пока место проведения соревнований не называется. Ожидается, что организация в ближайшее время примет решение.

FIS решила перенести этапы Кубка мира из-за напряжённой политической ситуации. Ранее Россия начала военную спецоперацию на Донбассе.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022