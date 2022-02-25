Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам с трамплина в России отменены
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Пресс-служба Международной лыжной федерации сообщила об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые должны были пройти в России.
Решение было принято после консультирования с акционерами организации. Пока речь идёт об этапах, которые должны были пройти в сезоне-2021/2022.
Таким образом, в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта. Также отменены этапы по фристайлу и прыжкам с трамплина.
Пока место проведения соревнований не называется. Ожидается, что организация в ближайшее время примет решение.
FIS решила перенести этапы Кубка мира из-за напряжённой политической ситуации. Ранее Россия начала военную спецоперацию на Донбассе.
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