Этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам с трамплина в России отменены

Пресс-служба Международной лыжной федерации сообщила об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые должны были пройти в России.

Решение было принято после консультирования с акционерами организации. Пока речь идёт об этапах, которые должны были пройти в сезоне-2021/2022.



Таким образом, в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта. Также отменены этапы по фристайлу и прыжкам с трамплина.



Пока место проведения соревнований не называется. Ожидается, что организация в ближайшее время примет решение.

FIS решила перенести этапы Кубка мира из-за напряжённой политической ситуации. Ранее Россия начала военную спецоперацию на Донбассе.