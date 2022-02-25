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Дарья Непряева и Елизавета Бекишева завоевали золото и серебро в разделке на юниорском ЧМ

Дарья Непряева и Елизавета Бекишева завоевали золото и серебро в разделке на юниорском ЧМ
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Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, завоевала золотую медаль в гонке на 5 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия). Второе место заняла её соотечественница Елизавета Бекишева, отставшая на 2,9 секунды. Она завоевала серебряную награду. Замкнула тройку сильнейших норвежка Эмма Киркеберг Мёрк. Её отставание от победительницы составило 4,0 секунды.

Евгения Крупицкая заняла 10-е место, Анна Кожинова — 14-е.

ЧМ-2022 среди юниоров. Женщины. Разделка (5 км классическим ходом)
1. Дарья Непряева (Россия) — 14.30,1
2. Елизавета Бекишева (Россия) +2,9
3. Эмма Киркеберг Мёрк (Норвегия) +4,0...
10. Евгения Крупицкая (Россия) +30,5...
14. Анна Кожинова (Россия) +38,1.

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