Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина лишилась спонсора во время этапа КМ

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова в «Инстаграме» сообщила, что от команды отказался один из спонсоров. Какой именно, спортсменка не уточнила.
Отметим, что в это время сборная России (Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова) соревновалась на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия). Россиянки завоевали серебряные медали в командных соревнованиях, набрав 783,9 балла. Золотые медали достались сборной Австрии (819,0), тройку лучших замкнули представительницы Словении (783,4).
Отметим, что российские спортсменки могли остаться с бронзовыми наградами, но словенка Шпела Рогель была дисквалифицирована в первом прыжке из-за проблем с костюмом. Её попытка не была засчитана, поэтому словенки не сумели обойти россиянок по сумме баллов.
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