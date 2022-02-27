Российские летающие лыжники заняли восьмое место в командном турнире на этапе КМ в Лахти
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Национальная команда Австрии по прыжкам с трамплина, которая заработала 1087,9 балла, выиграла командный турнир на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Второе место заняла национальная команда Словении, показав результат 1082,4 балла. На третьем место расположилась сборная Германии. За своё выступление они набрали 1058 очков.
Сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова заняла восьмое место. Их результат составил 894,3 балла.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия. Мужчины. Командный турнир
1. Австрия – 1087,9 балла.
2. Словения – 1082,4.
3. Германия – 1058,0.
4. Норвегия – 1029,7.
5. Япония – 976,4.
…....
8. Россия – 894,3.
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