Российские летающие лыжники заняли восьмое место в командном турнире на этапе КМ в Лахти

Национальная команда Австрии по прыжкам с трамплина, которая заработала 1087,9 балла, выиграла командный турнир на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Второе место заняла национальная команда Словении, показав результат 1082,4 балла. На третьем место расположилась сборная Германии. За своё выступление они набрали 1058 очков.

Сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова заняла восьмое место. Их результат составил 894,3 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия. Мужчины. Командный турнир

1. Австрия – 1087,9 балла.

2. Словения – 1082,4.

3. Германия – 1058,0.

4. Норвегия – 1029,7.

5. Япония – 976,4.

…....

8. Россия – 894,3.