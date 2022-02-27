Президенту федерации лыж Норвегии пришлось поздравлять Мекрюкову с бронзой молодёжного ЧМ

Президенту норвежской лыжной федерации Эрику Рёсте пришлось поздравить российскую лыжницу Наталью Мекрюкову с завоеванием бронзовой медали спринта на молодёжном чемпионате мира в Лигне (Норвегия).

26 февраля, в тот же день, когда россиянка выиграла бронзу, Рёсте заявил, что не хочет, чтобы Россия или российские спортсмены участвовали в предстоящих гонках Кубка мира в нынешней ситуации.

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Напомним, в Лигне (Норвегия) на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам 26 февраля завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Моа Ханссон. Второе место заняла полька Моника Скиндер. Тройку лучших замкнула представительница России Наталья Мекрюкова.

Ханссон преодолела дистанцию за 2 минуты 34,79 секунды. Скиндер уступила ей 0,49 секунды. Отставание Мекрюковой от серебряной медали составило 0,01 секунду.