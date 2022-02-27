«Здесь из мухи слона раздувают». Дубровский — о демонстрации флага и герба России Климовым

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что демонстрация флага и герба России лыжником Евгением Климовым не является серьёзным нарушением правил.

Климов показал на камеру российский флаг после командного турнира. Он был нанесён на перчатку, которую спортсмен показал на камеру после выступления.

«Здесь из мухи слона раздувают. В пятницу мы получили уведомление от FIS, что можем принимать участие в этапах Кубка мира, но на церемонии награждения должны выходить без флага и гимна России, а с флагом FIS. То, что Женя таким образом показал перчатку, на которой был герб и флаг, не считаю серьёзным нарушением. Все команды, которые принимают участие в этапах Кубка мира, проинформированы, получили инструкции стараться вести себя спокойно, не поддаваться на провокации и не публиковать в социальных сетях комментарии и не озвучивать позицию.

Надеюсь, что данный инцидент с Климовым не повлияет на дальнейшее участие наших команд. В понедельник мы должны перелететь в Норвегию, принять участие в нескольких этапах Кубка мира, а далее в чемпионате мира по полётам. Мы получили информацию, что норвежская лыжная федерация выразила нежелание видеть русских спортсменов, но тем не менее соревнование проходит под эгидой FIS, которая нас допустила до стартов, и, если ничего экстраординарного не произойдёт, мы планируем там выступать.

Спортивных санкций нет, на набранные очки запрет FIS не распространяется. Март у нас насыщенный этапами Кубка мира, за исключением тех, которые отменили в России. Так что наши команды планируют принять участие во всех этапах Кубка мира, которые состоятся. Главное, чтобы ничего неожиданного не произошло», — приводит слова Дубровского «Матч ТВ».

Напомним, ранее FIS в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.