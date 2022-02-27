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Прыгун с трамплина Климов показал на камеру российский флаг на турнире в Финляндии

Прыгун с трамплина Климов показал на камеру российский флаг на турнире в Финляндии
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Прыгун с трамплина Евгений Климов показал на камеру российский флаг после командного турнира.

Российский флаг у спортсмена был нанесён на перчатку, которую он показал на камеру после выступления.

Сборная России в составе Романа Трофимова, Михаила Назарова, Александра Баженова и Евгения Климова заняла восьмое место. Их результат составил 894,3 балла.

Напомним, ранее FIS в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.

25 февраля FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.

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