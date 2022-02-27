Гончарова возмутилась неуважению российских атлетов за границей из-за ситуации на Украине

Чемпионка России по лыжному двоеборью Анастасия Гончарова выложила эмоциональный пост об отношении к российским спортсменам за границей.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Гончаровой.

«Выходя на улицу за границей, не показывай, что ты русский… Серьёзно? Разве этот мир должен быть так устроен?

Я всегда думала, что спорт вне политики. То, что сейчас происходит в мире — это решение властей. Так почему это должно сказываться на людях, которые не лезут в политические действия?

Почему русские спортсмены, находящиеся за границей, должны чувствовать на себе давление и отсутствие личной безопасности? Почему если ты на пробежке в форме, на которой написано «RUSSIA», то ты «красная тряпка» для всех инициативных иностранцев, которые считают, что имеют право высказать свои недовольства именно тебе? Без флага и гимна теперь и на улице, получается…

Спортсмены не имеют отношения к политическим действиям.

Я призываю спортсменов всех стран и всех видов спорта сохранять нейтральную позицию. Максимально стараться сделать так, чтобы спортсмены обеих стран чувствовали себя в безопасности, чтобы могли спокойно делать своё дело. Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации.

Поддержите #спортвнеполитики», — написала Гончарова у себя в «инстаграме».