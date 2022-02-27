Панжинский: Непряева уверенно идёт к победе в общем зачёте. Йохауг больше не непобедима

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал итоги женской разделки классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Её выиграла норвежка Терезе Йохауг, россиянка Наталья Непряева заняла второе место, проиграв Йохауг 1,2 секунды.
«Наташа демонстрирует отличную форму, которая у неё была ещё на «Тур де Ски», во время Олимпиады, и сейчас она сильно выступает. Она почти победила непобедимую Терезе Йохауг. Уверенность Наташи растёт с каждой гонкой, и она уверенно идёт к победе в общем зачёте.
Йохауг больше не кажется непобедимой в этом сезоне. Тем не менее она взяла три золота на ОИ, и чем длиннее дистанция, тем она сильнее», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 27 февраля 2022
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