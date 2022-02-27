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Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по лыжам среди молодёжи

Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по лыжам среди молодёжи
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Российские лыжники Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов и Вероника Степанова стали бронзовыми призёрами в смешанной эстафете на чемпионате мира среди молодёжи до 23 лет, проходящем в Лигне (Норвегия).

Победу одержала команда Норвегии, прошедшая четыре этапа по 5 км за 49 минут и 20,5 секунды. Сборная Франции пришла к финишу второй, отстав на 7,5 секунды. Отрыв победителей от команды России составил 12,2 секунды.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира.
Лигне (Норвегия). Смешанная эстафета. 4х5 км
1. Норвегия — 49.20,5.
2. Франция +7,5.
3. Россия +12,2.
4. Швейцария +30,6
5. Финляндия +1.11,6
6. Германия +1.18,8.

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