Сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧМ по лыжам среди молодёжи
Поделиться
Российские лыжники Анастасия Фалеева, Иван Горбунов, Денис Филимонов и Вероника Степанова стали бронзовыми призёрами в смешанной эстафете на чемпионате мира среди молодёжи до 23 лет, проходящем в Лигне (Норвегия).
Победу одержала команда Норвегии, прошедшая четыре этапа по 5 км за 49 минут и 20,5 секунды. Сборная Франции пришла к финишу второй, отстав на 7,5 секунды. Отрыв победителей от команды России составил 12,2 секунды.
Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира.
Лигне (Норвегия). Смешанная эстафета. 4х5 км
1. Норвегия — 49.20,5.
2. Франция +7,5.
3. Россия +12,2.
4. Швейцария +30,6
5. Финляндия +1.11,6
6. Германия +1.18,8.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
18:46
-
18:38
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:24
-
16:56
-
16:38
-
16:15
-
16:10
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
15:01
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:25
-
13:47
-
13:42
Партнерский контент