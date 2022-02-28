Трёхкратный олимпийский чемпион Стох показал антивоенный лозунг в камеру на этапе КМ

Трёхкратный олимпийский чемпион польский прыгун с трамплина Камиль Стох во время этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия) показал в камеру антивоенный лозунг.
На лыже спортсмена была надпись: «Остановите войну! Лучше боритесь в спорте».
Таким образом спортсмен проявил свою позицию по поводу специальной военной операции России. Многие спортсмены уже осудили действия Москвы.
После начала военной спецоперации России в отношении страны были приняты серьёзные санкции. Проведение спортивных мероприятий на территории страны фактически запрещено. При этом российские спортсмены смогут выступать лишь в нейтральном статусе.
Решение о выступлении в нейтральном статусе вызвало недовольство в России. Например, биатлонисты отказались ехать на заключительные этапы Кубка мира.
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