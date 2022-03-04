Елена Вяльбе: удалось конвертировать серебро и бронзу Пхёнчхана-2018 в золото Пекина-2022

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на исполкоме ОКР подвела итоги выступления своих подопечных на Олимпийских играх – 2022.

На Играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

«Медали, завоёванные олимпийцами в Китае – наша общая заслуга. Отдельно хочется отметить работу, проделанную Инновационным центром ОКР, ведь благодаря совместным проектам удалось качественно подготовить скользящую поверхность лыж, что стало весомым слагаемым успеха. Слов благодарности заслуживают сотрудники ФМБА и оперативных штабов нашей делегации, которые в круглосуточном режиме решали все возникающие вопросы.

Главное — нам удалось конвертировать серебряные и бронзовые награды Пхёнчхана-2018 в золото Пекина-2022. И если мы продолжим работать сообща, на следующих Играх результаты могут стать ещё лучше», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ОКР.