«Наконец-то женские лыжи поднялись с колен». Чепалова — о победе Непряевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка российская лыжница Юлия Чепалова прокомментировала досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» россиянкой Натальей Непряевой.

«Это очень радостное событие. Наконец-то это произошло! Мы долго ждали. Очень рада за Наталью Непряеву лично. Поздравляю её и команду, потому что это абсолютно заслуженная победа.

Этот сезон сложился для Непряевой очень удачно: «Тур де Ски», Олимпийские игры, «Большой хрустальный глобус». Наконец-то женские лыжи у нас поднялись с колен», — сказала Чепалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.