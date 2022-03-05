«Наконец-то женские лыжи поднялись с колен». Чепалова — о победе Непряевой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка российская лыжница Юлия Чепалова прокомментировала досрочное завоевание «Большого хрустального глобуса» россиянкой Натальей Непряевой.
«Это очень радостное событие. Наконец-то это произошло! Мы долго ждали. Очень рада за Наталью Непряеву лично. Поздравляю её и команду, потому что это абсолютно заслуженная победа.
Этот сезон сложился для Непряевой очень удачно: «Тур де Ски», Олимпийские игры, «Большой хрустальный глобус». Наконец-то женские лыжи у нас поднялись с колен», — сказала Чепалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» также досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.
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