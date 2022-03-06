Легендарный лыжник Дарио Колонья официально завершил карьеру

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья официально завершил профессиональную карьеру.
Ранее в «Инстаграме» Колонья сообщил, что марафон классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) станет «его последним танцем на высшем уровне».
В итоге 35-летний Колонья финишировал в топ-10. Дарио жёстко упал по ходу гонки, врезавшись в болельщика. Весь пьедестал почёта заняли норвежцы. Победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, второе место занял Сьюр Рёте. Тройку призёров замкнул Дидрик Тёнсет.
Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски».
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